    VIDEO Peste 240 de piloți au fost forați pentru consolidarea unui drum național din Gorj

    Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au prezentat imagini cu lucrările de consolidare a Drumului Național 67, în zona localității Polovragi, din județul Gorj.
    „În cadrul lucrărilor de consolidare a sistemului rutier pe DN 67, zona Polovragi-Alimpești, au fost forați, armați și betonați peste 240 de piloți din cei 550 necesari în cadrul acestui proiect.
    În paralel se lucrează și la armarea și betonarea grinzilor de coronament și activități specifice pentru asigurarea scurgerii apelor (drenuri, șanțuri, cămine vizitare)
    Circulația rutieră se desfășoară îngreunat în zona de lucrări, fiind dirijată cu semafoare electrice sau piloți de trafic“, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.
    Lucrarea este executată de societatea SECOL și are ca termen de finalizare sfârșitul anului viitor.

