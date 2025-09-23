Vacă angus de la o stână din Baia de Fier, mâncată de un urs

O vacă din specia Angus de la o stână din localitatea Baia de Fier a fost ucisă de un urs.

„Era o vită cu origine. Se va face o evaluare“, a spus Valentin Priporeanu, directorul Direcției pentru Agricultură Gorj.

O comisie de evaluare a pagubelor s-a deplasat marți, 23 septembrie, în Baia de Fier, pentru stabilirea cuantumului despăgubirii.

Din această comisie fac parte reprezentanți de la Agenția pentru Protecția Mediului, Direcția pentru Agricultură, asociației de vânătoare care gestionează zona și un reprezentant al Primăriei.