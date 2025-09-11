spot_img
    Vrea redevență și în Turburea

    Primarul comunei Turburea, Ion Bîrcă, vrea redevență. Până în prezent au existat discuții ca aceste sume să fie direcționate doar spre localitățile cu exploatări miniere, însă Bîrcă consideră că fiecare UAT ar trebui să primească bani.

    “Sunt revoltat pe mai multe chestiuni. Cum dai redevență doar la o anumită comună. Păi comuna aia a pus bani doar ea să facă sonda aia? Au pus bani doar unii? Păi redevențele să intre în patrimoniul statului și să se împartă în mod egal, și în funcție de numărului de locuitori. Toate primăriile trebuie să trăiască. În Guvernul României, s-au strâns oameni rupți de realitate pentru că li s-a dat nas de către Partidul Social-Democrat”, a declarat Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea.

