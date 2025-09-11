spot_img
    Cultura

    Licitație pe 29 septembrie pentru proiectul de conservare a operelor din cadrul Ansamblului monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu

    O nouă procedură de achiziție publică vizează lucrările de conservare ale Ansamblului monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu, creație a lui Constantin Brâncuși ridicată între anii 1937 și 1938 și aflată pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Institutul Național al Patrimoniului a stabilit ca data pentru depunerea ofertelor ziua de 29 septembrie, iar suma prevăzută în contract se ridică la 363.137 lei.
    Fondurile puse la dispoziție sunt reduse, valoarea estimată fiind considerată prea mică pentru a putea stimula participarea firmelor de specialitate. Proiectul presupune realizarea unor analize, expertize și documentații complexe care stau la baza planului de conservare și restaurare a elementelor artistice ale ansamblului. Este deja a patra dată când se încearcă selectarea unui proiectant pentru acest demers.
    Acțiunea se desfășoară prin Programul Național de Restaurare coordonat de Ministerul Culturii, iar autoritățile estimează că interes ar putea veni și din partea unor ofertanți din alte țări.
    Proiectul trebuie să fie elaborat în 4 luni
    Potrivit documentației, termenul maxim pentru elaborarea proiectului este de patru luni, perioadă în care prestatorul ar trebui să realizeze un volum considerabil de lucrări tehnice și analize de specialitate.
    „Proiectul de conservare – restaurare a componentelor artistice a Ansamblului Brâncuși va fi elaborat pentru specialitățile metal și piatră și va conține următoarele elemente:
    • Releveu de degradări, cu marcarea tipurilor de degradări, a materialelor sau a tehnicilor de execuție, se va avea în vedere utilizarea mijloacelor tehnologice de mare precizie cu identificarea condițiilor de conservare a componentelor artistice, determinarea umidității suprafețelor cu identificarea suprafețelor ce prezintă umiditatea în exces (măsurătorile se vor nota pe releveu) și măsurilor de intervenție.
    • Buletine de analize biologice/mineralogice/petrografice/fizico-chimice pentru identificarea materialelor și a produșilor de coroziune realizate de specialiști/ experți atestați sau de laboratoare atestate MC pentru identificarea compoziției componentelor artistice precum și a efectului proceselor de degradare asupra acestora;
    • Expertiza biologică pe toate tipurile de materiale, cu analiza efectelor umidității ascensionale. Expertiza biologică va urmări identificarea stării actuale de conservare și va cerceta cauzele și evoluția degradărilor determinate de factorii biologici. Propunerile de intervenție vor cuprinde măsuri de eradicare și prevenție, măsuri și restricții de intervenție pe elementele decorative, recomandări de rețete și soluții pentru oprirea activității biodeteriogenilor și restaurarea suprafețelor degradate: măsuri de aplicare si depozitare a soluțiilor în timpul șantierului;
    • Memoriul pe specialități va conține precizări referitoare la particularități ale tehnicii de execuție, identificarea materialelor din intervențiile anterioare, rezultatele și concluzii de fundamentare a propunerilor de intervenție prin teste, probe de curățare/fixare/consolidare, propuneri metodologice (vor fi prezentate în ordine cronologică și vor cuprinde descrierea metodei, a soluțiilor inclusiv concentrațiile/proporțiile folosite și a instrumentarului/echipamentului necesar, propunerile metodologice vor fi prezentate diferențiat pe componente artistice diferite, listări cantitative ale stării de conservare, determinări și măsurători ai factorilor de degradare, măsurători ale temperaturii și umidității la nivelul componentelor artistice.
    • Documentar fotografic al stării actuale de conservare și a tuturor aspectelor pentru care se prevăd operațiuni de restaurare;
    • Caiete de sarcini cu lucrările, materialele, utilajele. Echipamentele tehnologice etc. prevăzute în fiecare proiect de specialitate; • Fișe tehnice la materiale și soluții propuse a fi utilizate;
    • Grafic de execuție,
    • Documentație economică (antemăsurători și liste de cantități pe specialități); Se va realiza corelarea între părțile scrise, părțile desenate și partea economică.”, conform Institutului Național al Patrimoniului, din cadrul Ministerului Culturii.

