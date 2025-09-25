CE Oltenia a achiziționat certificatele de CO2 pentru energia produsă anul trecut

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a finalizat, la această dată, achiziția certificatelor de CO₂ aferente producției de energie electrică din anul 2024, respectând obligațiile de conformare prin restituirea integrală a numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (GES) corespunzătoare emisiilor de CO₂ generate de producția de energie electrică în anul 2024. Complexul Energetic Oltenia s-a încadrat, în fiecare an, în termenul prevăzut de legislația europeană și națională în vigoare pentru restituirea întregii cantități de certificate de CO₂ corespunzătoare energiei produse.

