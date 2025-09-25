Doi câini au murit otrăviți în Târgu Jiu

Doi câini au murit otrăviți în municipiul Târgu Jiu.

„În urma unui apel telefonic, echipe mixte formate din reprezentanți ai Serviciului pentru protecția Animalelor Gorj, din cadrul Consiliului Județean, Biroului pentru Protecția Animalelor și ai Biroului de Criminalistică din cadrul IPJ Gorj s-au deplasat în municipiul Târgu Jiu, unde au fost semnalate mai multe exemplare canine aflate pe domeniul public, posibil otrăvite.

La fața locului s-a constatat că animalele prezentau semne de intoxicație. Un mascul metis a fost găsit decedat, iar două femele metis, aflate în stare gravă, au fost transportate de urgență la o clinică veterinară pentru tratament și intervenții de specialitate, încercându-se salvarea acestora.

Cazul este în curs de investigare pentru stabilirea împrejurărilor și identificarea persoanelor responsabile“, au transmis reprezentanții Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj.