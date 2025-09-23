spot_img
12.8 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 23, 2025
Altele
    AcasăAdministratieCine a luat în vizor Edilitara?
    AdministratieActualitate

    Cine a luat în vizor Edilitara?

    Efrem Gabi
    By Efrem Gabi
    0
    28

    Controversele legate de stația de asfalt a Edilitara revin în prim-plan. Conducerea societății și autoritățile locale susțin că presiunile din ultima perioadă nu ar avea legătură cu protecția mediului, ci cu interese economice ascunse.

    Edilitara: „Respectăm legea, dar suntem ținta unor atacuri”

    Directorul societății, Dăianu, respinge acuzațiile apărute în spațiul public și susține că stația de asfalt funcționează în legalitate, cu toate avizele și autorizațiile la zi.

    „Fotografiile cu fum negru sau scurgeri de bitum sunt vechi. Problemele au fost remediate prin măsurile impuse de Garda de Mediu. Astăzi, instalația funcționează conform normelor: praful este controlat prin umezirea curții, iar sacii filtranți se schimbă constant pentru a limita emisiile”, a explicat acesta.

    Edilitara a demarat deja proiectul de relocare a stației, pe un teren pus la dispoziție de primărie. Totuși, procesul necesită utilități și finanțare, ceea ce înseamnă că mutarea ar putea dura între unu și doi ani.

    „Am ajuns să producem cel mai bun asfalt din județ și asta deranjează. Există grupuri de interese care ar vrea să dizolve Edilitara și să pună mâna pe contractele noastre. Închiderea stației ar însemna ca asfaltarea drumurilor din Târgu Jiu să fie preluată de firme private”, a adăugat Dăianu.

    „Riscăm repetarea scenariului IDP”

    Edilitara nu este prima societate din Gorj aflată în această situație. Primarul Romanescu compară actualele tensiuni cu dispariția Întreprinderii de Drumuri și Poduri (IDP) Gorj.

    „Vedem aceleași metode ca în cazul IDP, care a dispărut pur și simplu. Întrebarea este cine are interesul să fie închisă societatea municipiului Târgu Jiu. Edilitara a obținut profit, are angajați din județ și aparține comunității. Nu putem să asistăm nepăsători la o nouă pierdere”, a declarat edilul.

    Articolul precedent
    Promenada Inimilor 2025, la Târgu Jiu
    Efrem Gabi
    Efrem Gabihttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    error: Content is protected !!