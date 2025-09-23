Cine a luat în vizor Edilitara?

Controversele legate de stația de asfalt a Edilitara revin în prim-plan. Conducerea societății și autoritățile locale susțin că presiunile din ultima perioadă nu ar avea legătură cu protecția mediului, ci cu interese economice ascunse.

Edilitara: „Respectăm legea, dar suntem ținta unor atacuri”

Directorul societății, Dăianu, respinge acuzațiile apărute în spațiul public și susține că stația de asfalt funcționează în legalitate, cu toate avizele și autorizațiile la zi.

„Fotografiile cu fum negru sau scurgeri de bitum sunt vechi. Problemele au fost remediate prin măsurile impuse de Garda de Mediu. Astăzi, instalația funcționează conform normelor: praful este controlat prin umezirea curții, iar sacii filtranți se schimbă constant pentru a limita emisiile”, a explicat acesta.

Edilitara a demarat deja proiectul de relocare a stației, pe un teren pus la dispoziție de primărie. Totuși, procesul necesită utilități și finanțare, ceea ce înseamnă că mutarea ar putea dura între unu și doi ani.

„Am ajuns să producem cel mai bun asfalt din județ și asta deranjează. Există grupuri de interese care ar vrea să dizolve Edilitara și să pună mâna pe contractele noastre. Închiderea stației ar însemna ca asfaltarea drumurilor din Târgu Jiu să fie preluată de firme private”, a adăugat Dăianu.

„Riscăm repetarea scenariului IDP”

Edilitara nu este prima societate din Gorj aflată în această situație. Primarul Romanescu compară actualele tensiuni cu dispariția Întreprinderii de Drumuri și Poduri (IDP) Gorj.

„Vedem aceleași metode ca în cazul IDP, care a dispărut pur și simplu. Întrebarea este cine are interesul să fie închisă societatea municipiului Târgu Jiu. Edilitara a obținut profit, are angajați din județ și aparține comunității. Nu putem să asistăm nepăsători la o nouă pierdere”, a declarat edilul.