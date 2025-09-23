spot_img
    Educatie

    Marius Staicu: ISJ Gorj nu se bucură de o imagine foarte bună

    Șeful Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Marius Staicu, a făcut recent declarații referitoare la situația instituției pe care o conduce, subliniind provocările legate de imaginea publică a ISJ. Potrivit acestuia, schimbările frecvente la nivelul conducerii au afectat stabilitatea și percepția asupra instituției.
    „ISJ Gorj nu se bucură de o imagine foarte bună. Aproape anual a fost înlocuit din funcție inspectorul școlar general. Inspectorii școlari au primit un cec in alb. Nu am de gand sa schimb pe nimeni”, a declarat Marius Staicu, șeful Inspectoratului Școlar Județean Gorj.
    Staicu a mai explicat că, deși imaginea ISJ Gorj a fost afectată de instabilitatea managerială, intenția sa este de a menține continuitatea în conducere și de a evita modificările frecvente care ar putea destabiliza activitatea instituției. În opinia sa, stabilitatea la nivel de personal managerial este esențială pentru buna funcționare a sistemului de învățământ din județ.
    Reprezentanții ISJ Gorj au mai precizat că vor continua evaluările interne și că se vor concentra pe implementarea de proiecte și programe menite să sprijine școlile și cadrele didactice, cu scopul de a îmbunătăți performanța și imaginea instituției în comunitate.

