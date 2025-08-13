spot_img
    Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru

    În ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean s-a votat astăzi, în unanimitate, eliberarea din funcție a ambelor directoare de la unitatea de învățământ din municipiu. La baza deciziei se află măsura dispusă de Corpul de Control al ministrului Educației, care în ultimul raport a stabilit acest lucru, urmare a  unor deficiențe de management repetate găsite aici. 

    Directoarea Adela Rușeț și adjuncta Elena Dreghici au fost eliberate din funcțiile de conducere în această după amiază. Consiliul Profesoral a fost întrunit în această după amiază iar vestea a fost dată în ședința online de o membră din CA-ul IȘJ membrilor acestei structuri a liceului motrean. Niciunul dintre cei prezenți nu a contestat decizia votată în unanimitate în CA-ul IȘJ Gorj.

    Aflând de aceasta decizie a IȘJ Gorj, cele două directoare au plecat împreună de la liceu pe motiv că nu se simt bine și au intrat la jumătatea zilei in concediu medical, un tertip care le-ar scăpa, cred acestea, de eliberarea din funcție.

    IȘJ Gorj nu a stabilit deocamdată conducerea interimară a liceului.

