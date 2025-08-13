Euro a scăzut la minimul ultimei luni

Leul a avut o evoluție apreciativă la jumătatea acestei săptămâni, asemănătoare cu cea a altor monede din regiune, care au profitat de reducerea plasamentelor în monedă americană și majorarea celor în euro.

Tranzacțiile din piața valutară se realizau între 5,062 și 5,064 lei, astfel că media euro a coborât de la 5,0683 la 5,0633 lei. Un curs mai mic de 5,06 a fost atins în 4 iulie.

Investitorii nu au fost influențați de creșterea prețurilor din iulie la 7,8%, după majorarea din iunie la 5,7%, iar BNR a revizuit prognoza sa de inflație pentru acest an de la 4,6%, la precedentul raport, la 8,8%.

Atractivitatea plasamentelor în lei se datorează nivelului ridicat al dobânzii de politică monetară care se situează la 6,5%, din august trecut. Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat marți, la prezentarea Raportului asupra inflației, că o „scădere a dobânzii de politică monetară nu o să vedeţi anul acesta, dar pe piaţă ROBOR a scăzut – de la 7% şi ceva, 7,5% în luna mai, acum s-a dus spre 6,5%”.

Analiștii BCR estimează că rata de referință va rămâne la 6,50% până la sfârșitul acestui an. Ei anticipează că nu vor exista reduceri anticipate înainte de februarie 2026, când ar putea fi anunţată prima scădere după o pauză prelungită, dacă perspectivele inflaţiei se îmbunătățesc.

Piața monetară este stabilă de la sfârșitul săptămânii trecute, după un ciclu de scăderi minime, dar constante.

Miercurea aceasta, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, s-a oprit la 6,60%. Cel la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 6,75%, iar cel la 12 luni la 6,90%.

Euro a scăzut la jumătatea săptămânii trecute la 1,1528 dolari, dar a urcat miercurea aceasta la 1,1669 – 1,1731 dolari, astfel că media monedei americane a coborât în perioada amintită de la 4,3796 la 4,3173 lei.

Deprecierea dolarului la cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, a venit după ce s-a anunțat creșterea moderată a indicelui prețurilor de consum în iulie cu 0,2%, după o majorare de 0,3% în iunie, ceea ce a înmulțit pariurile pe o reducere în septembrie a dobânzii de către Rezerva Federală.

Menținerea monedei elvețiene în jurul pragului de 0,94 franci/euro a stabilizat cursul acesteia, care a scăzut marginal de la 5,3875 lei la 5,3791 lei. Media lirei sterline a crescut de la 5,8110 lei, la jumătatea săptămânii trecute, la 5,8596 lei, miercurea aceasta.

Prețul gramului de aur a coborât de la 470,0966 lei la 467,1788 lei, minim al ultimelor trei săptămâni, față de un vârf de 476,2885 lei, atins vinerea trecută. Scăderea prețului s-a datorat deprecierii monedei americane în timp ce metalul galben a crescut ușor la 3.342 – 3.367 dolari/uncie.

Cursurile din regiune se apreciau la 4,2586 zloți/euro, respectiv 395,02 forinți/euro.

Bitcoin a testat la începutul acestei săptămâni depășirea maximul istoric de 123.153 dolari, atins în 14 iulie, pentru ca la jumătatea ei să fluctueze între 118.961 și 120.721 dolari. În ultimele două luni, ether a devenit cea mai tranzacționată monedă digitală și se apropie de vârful de 4.891,70 dolari, atins în noiembrie 2021, și fluctua miercuri între 4.566 și 4.719 dolari.