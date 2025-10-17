spot_img
10.5 C
Târgu Jiu
sâmbătă, octombrie 18, 2025
Altele
    AcasăAdministratieÎngrijorarea Inspectoratului Școlar Județean Gorj vizavi de situația critică a căldurii pentru...
    Administratie

    Îngrijorarea Inspectoratului Școlar Județean Gorj vizavi de situația critică a căldurii pentru școlile din Motru

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    52

    Inspectoratul Școlar Județean Gorj și-a exprimat, astăzi, îngrijorarea față de posibilitatea suspendării cursurilor în municipiul Motru, ca urmare a problemelor privind furnizarea agentului termic de către UATAA Motru, pentru unitățile de învățământ neexistând alternative la încălzirea în sistem centralizat.

    „Educația nu se poate opri! Facem un apel către autoritățile competente să identifice, de urgență, soluțiile necesare pentru ca elevii și cadrele didactice să își poată desfășura activitatea în condiții normale. Copiii și școala trebuie să rămână o prioritate”, a transmis IȘJ Gorj.

    De altfel, în urna cu care a zile, primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, a declarat că va suspenda cursurile în școli și grădinițe dacă guvernul nu alocă fondurile necesare pentru funcționarea Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) în această iarnă. Morega a menționat că va convoca Comitetul Local pentru Situații de Urgență atunci când temperaturile vor scădea la 2-3 grade Celsius, propunând închiderea unităților de învățământ.

    Primarul a subliniat că, până în prezent, nu a primit niciun răspuns la solicitările sale pentru fonduri și a cerut aproximativ 23 de milioane de lei de la autoritățile județene și guvern. El a afirmat: „Dacă vremea se va înrăutăți, copiii nu vor putea sta în clase îmbrăcați cu straturi peste straturi.”

    Articolul precedent
    Motrean, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani! Primarul i-a oferit o diplomă, un tort și o șampanie
    Articolul următor
    Varză de Telești, de cea mai bună calitate pentru murat, direct de la producător! Cristian Mischie: În jur de 2 lei kilogramul pentru un un produs cu foaie subțire
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!