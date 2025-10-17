Îngrijorarea Inspectoratului Școlar Județean Gorj vizavi de situația critică a căldurii pentru școlile din Motru

Inspectoratul Școlar Județean Gorj și-a exprimat, astăzi, îngrijorarea față de posibilitatea suspendării cursurilor în municipiul Motru, ca urmare a problemelor privind furnizarea agentului termic de către UATAA Motru, pentru unitățile de învățământ neexistând alternative la încălzirea în sistem centralizat.

„Educația nu se poate opri! Facem un apel către autoritățile competente să identifice, de urgență, soluțiile necesare pentru ca elevii și cadrele didactice să își poată desfășura activitatea în condiții normale. Copiii și școala trebuie să rămână o prioritate”, a transmis IȘJ Gorj.

De altfel, în urna cu care a zile, primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, a declarat că va suspenda cursurile în școli și grădinițe dacă guvernul nu alocă fondurile necesare pentru funcționarea Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) în această iarnă. Morega a menționat că va convoca Comitetul Local pentru Situații de Urgență atunci când temperaturile vor scădea la 2-3 grade Celsius, propunând închiderea unităților de învățământ.

Primarul a subliniat că, până în prezent, nu a primit niciun răspuns la solicitările sale pentru fonduri și a cerut aproximativ 23 de milioane de lei de la autoritățile județene și guvern. El a afirmat: „Dacă vremea se va înrăutăți, copiii nu vor putea sta în clase îmbrăcați cu straturi peste straturi.”