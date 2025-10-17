Motrean, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani! Primarul i-a oferit o diplomă, un tort și o șampanie

Făget Nicolae, născut cu o sută de ani în urmă în comuna Roșiuța, acum localitate componentă a municipiului Motru, a fost sărbătorit astăzi la venerabila vârstă a centenarului. Bărbatul care locuiește acum în Plostina, a fost vizitat de primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, care i-a transmis personal urări de sănătate și mulți ani înainte. Edilul local a venit la locuința sărbătoritului cu o șampanie, cu un tort și o diplomă. Făget Nicolae a lucrat în minerit iar acum locuiește împreună cu fiica sa.

