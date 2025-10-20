Lelești: Primarul anunță finalizarea lucrărilor la stația de tratare și distribuție a apei în localitate

Finalizarea lucrărilor la stația de tratare și distribuție a apei potabile este un pas important pentru Lelești, susține primarul comunei, Laurențiu Turcilă. „Proiectul -Modernizare gospodărie de apă și rețea de distribuție a apei în comuna Lelești, județul Gorj- fost finalizat cu succes! Această investiție deosebit de importantă asigură, de acum înainte, apă potabilă de calitate, distribuită în condiții moderne și sigure pentru toți locuitorii comunei”, a spus primarul PSD.

Prin acest proiect, s-au realizat: modernizarea și automatizarea gospodăriei de apă; montarea echipamentelor de tratare și filtrare de ultimă generație; îmbunătățirea rețelei de distribuție pentru a asigura presiune constantă și continuitate în alimentare.

„Mulțumesc echipei de proiectare și execuție, S.C. Cris Project Consulting S.R.L. și S.C. Eurodacos S.R.L., precum și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei investiții esențiale pentru comuna noastră. Această lucrare nu este doar o investiție în infrastructură, ci o investiție în sănătatea, confortul și viitorul comunității noastre. Leleștiul merge mai departe — curat, modern și pregătit pentru viitor”, a dus liniat primarul Turcilă.