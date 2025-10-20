spot_img
    Circulația pe Transalpina și Transfăgărășan s-a închis până vara viitoare

    Alin Petre
    By Alin Petre
    Circulația pe Transalpina și Transfăgărășan s-a închis până în vara viitoare. Conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis închidere circulației pe cele mai înalte sectoare de drum din cauza vremii nefavorabile.
    „Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis de astăzi, 20.10.2025!
    Luni, 20.10.2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).
    Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanți ai CNAIR Central, DRDP București, DRDP Brașov, DRDP Cluj și DRDP Craiova, în conformitate cu reglementărișe tehnice din „Normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane – Drumul Național DN 7C „Transfăgărășan” și Drumul Național DN 67 C „Transalpina”, indicativ AND 615-2020, aprobată prin Decizia Directorului General al CNAIR SA nr.1287/02.10.2020 și prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor și Infrastructurii și al ministrului Afacerilor Interne nr.106/01.02.2021 și nr.28/17.02.2021.
    Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.
    De asemenea, precizăm că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment.
    Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător“, se arată în comunicatul CNAIR.
