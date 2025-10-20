Circulația pe Transalpina și Transfăgărășan s-a închis până vara viitoare

Circulația pe Transalpina și Transfăgărășan s-a închis până în vara viitoare. Conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis închidere circulației pe cele mai înalte sectoare de drum din cauza vremii nefavorabile.

„Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis de astăzi, 20.10.2025!