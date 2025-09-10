spot_img
    Liceul din Bustuchin consolidat seismic și modernizat cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării

    Ministerul Dezvoltării alocă 487.536.258,91 de lei pentru consolidarea seismică şi modernizarea a 20 de obiective de investiţii, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – a anunţat ministrul Cseke Attila. Printre acestea se află și un obiectiv din Gorj, mai exact Liceul Tehnologic Bustuchin. 

    Liceul Tehnologic din comuna Bustuchin va fi consolidat şi reabilitat cu suma de 11 milioane de lei.

    55,68 milioane de lei vor fi alocaţi pentru consolidarea, reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a clădirii Sălii de atletism” Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Naţional” Lia Manoliu” Bucureşti, iar 112,84 milioane de lei vor fi distribuiţi municipiului Buzău pentru consolidarea şi reabilitarea energetică a patru blocuri de locuinţe din zona centrală a oraşului. Teatrul Municipal din Baia Mare va primi 75,78 milioane de lei pentru reabilitare şi modernizare, iar municipiul Tulcea va primi peste 34 de milioane de lei pentru consolidarea, modernizarea şi reabilitarea Şcolii Profesionale” Danubius” şi a Colegiului Economic” Delta Dunării”. Peste 2,2 milioane de lei vor fi alocate pentru consolidarea şi eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic” Nicolae Titulescu” din Medgidia (jud. Constanţa), iar oraşul Babadag (jud. Tulcea) va primi peste 42 de milioane de lei în vederea modernizării Grădiniţei cu program prelungit, a Şcolii Gimnaziale” Constantin Brâncoveanu” şi a unui bloc de locuinţe.

    Consiliul Judeţean Argeş va beneficia de aproape 37 de milioane de lei pentru consolidarea şi reabilitarea Corpului C3 al Centrului de Diagnostic şi Tratament Piteşti, iar municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna) va primi 47,49 milioane de lei pentru consolidarea şi eficientizarea energetică a corpurilor de clădire C şi D la Liceul Teoretic” Mikes Kelemen”. De asemenea, comuna Miroslava (jud. Iaşi) are alocată suma de 20 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea a două corpuri de clădire ale Centrului rezidenţial pentru persoane cu dizabilităţi şi vârstnici, scoala gimnazială din comună Ulmeni (jud. Călăraşi) va beneficia de 7,7 milioane de lei pentru renovare integrată,

    Liceul Teoretic „Ion Gh. Roşca” din comuna Osica de Sus (jud. Olt) va primi aproape 20 milioane de lei pentru renovare integrată.

