„Ziua de Curățenie Națională 2025’’, pe 20 septembrie, la Rovinari

În data de 20 septembrie 2025, se va desfășura la nivel național campania intitulată ,,Ziua de Curățenie Națională 2025’’ , proiect ce a fost inițiat în Estonia din anul 2008 care are ca obiective principale: curățirea teritoriului României de deșeurile aruncate necorespunzător în ecosistemele naturale, atragerea atenției întregii națiuni asupra importanței curățeniei și de promovare a imaginii unei țări lipsite de deșeuri, a unei țări în care voluntari-persoane publice și private, autorități locale centrale, ONG-uri își dau concursul pentru îmbunătățirea calității vieții și imaginii publice. Primăria Orașului Rovinari invită cetățenii să se alăture acestui proiect și să se înscrie ca participanți la acțiunea programată în data de 20.09.2025 , ora 9:00.

„Mesajul nostru este că orice implicare contează, de la a ridica o pungă de pe jos, un ambalaj de aluminiu sau un pet de ori unde ar fi el, pentru a pastra un mediu curat. Primăria va asigura pentru voluntarii participanți mănuși și saci pentru deșeuri. Pentru a vă anunța participarea vă puteți adresa Compartimentului Urbanism, responsabil protecția mediului, d-na Pungan Ana, sau la telefon 0800410000 (apel gratuit)”, a transmis autoritatea locală.