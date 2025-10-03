Marius Negru, secretar de stat la Ministerul Energiei: Ședință de lucru pentru investițiile hidroenergetice de pe râul Jiu!

Secretarul de stat de la iMisterul Energiei, Marius Negru, a convocat, astăzi, la Târgu-Jiu, o ședință de lucru pentru investițiile hidroenergetice de pe râul Jiu în vederea identificării soluțiilor emiterii autorizației de construire.

„Au fost dezbătute subiecte esențiale legate de buna desfășurare a proiectului și, totodată, au fost identificate soluțiile ce se impun în perioada imediat următoare. România are nevoie urgentă de sporirea capacităților de producție a energiei. Românilor li se cuvin un preț scăzut al energiei electrice, țara noastră fiind binecuvântată cu un potențial energetic colosal”, a transmis secretarul de stat.

„Am toată încrederea că și în cazul hidrocentralelor de pe Jiu, lucrările vor începe cât mai repede cu putință, iar acest deziderat al energiei accesibile fiecărui român va deveni parte a realității”, a completat Negru.

Au participat la ședința de astăzi Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara Alin Tambra, Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, Prefectul județului Hunedoara, Constantin Fulga, Rectorul UCB, Luminița Popescu, Directorul general al Hidroelectrica Bogdan Badea și ceilalți reprezentanți implicați în aceste demersuri.