Bărbat din Bengești Ciocadia lovit cu ciocanul în cap. Agresorul este acuzat de tentativă de omor

Un bărbat din comuna Bengești Ciocadia a fost reținut de oamenii legii după ce l-a lovit cu un ciocan în cap pe un vecin care construia un gard.

Victima a fost transportată la spital cu răni grave la cap.

„Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă, pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 13.08.2025, ora 17:00, a suspectului D.M., cercetat pentru săvârşirea infracțiunii de tentativă la omor, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 44 Cod penal, referitor la pluralitatea intermediară de infracţiuni.

Dosarul a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci şi declinat şi înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, în data de 13.08.2025.

Conform probatoriului administrat până în prezent în cauză, s-a reținut că în data de 08.05.2025, în jurul orei 18:00, în timp ce persoana vătămată, S.S. construia un gard la locuința sa din com. Bengeşti Ciocadia, sat Bălceşti, județul Gorj, a fost agresată verbal de suspectul D.M., care i-a adresat cuvinte jignitoare, după care i-a pus mâinile în jurul gâtului, a împins-o în şanț şi i-a aplicat cu partea metalică a unui ciocan trei lovituri în zona capului. Persoana vătămată S.S. a fost transportată la Spitalul Tg.- Cărbuneşti, unde a fost internată în perioada 08 13.05.2025, în Secția chirurgie generală, cu diagnosticul «fractură parietală dreaptă. Hematom parietal dreapta. Plagă parietală dreapta. Plagă temporală dreaptă»“, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.