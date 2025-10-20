spot_img
    Administratie

    Poliția Animalelor, la Dănciulești

    Stoica Anamaria
    Reprezentanții Poliției Animalelor din cadrul IPJ Gorj împreună cu echipa Protecției Animalelor din cadrul CJ Gorj au fost prezenți în localitatea Dănciulești. Membrii acestor echipe mixte au discutat cu locuitorii despre obligativitatea sterilizării și microcipării câinilor și au verificat dacă animalele dețin carnete de sănătate.În urma verificărilor efectuate la 200 de gospodării, s-a constatat că doar 5 proprietari aveau carnete de sănătate pentru câini, iar doar 20 de animale erau sterilizate. Ca urmare a acestei acțiuni, de luni va începe microciparea câinilor din localitate, urmând ca ulterior să fie organizată și o campanie de sterilizare. „Aceste acțiuni au scopul de a reduce numărul câinilor fără stăpân, de a îmbunătăți sănătatea animalelor și de a crește gradul de responsabilitate al proprietarilor. Campaniile vor continua și în alte localități din județ, pentru ca tot mai mulți câini să fie sterilizați și microcipați conform legii”, a transmis conducerea Serviciului de Protectia Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj.

    Articolul precedent
    Expoziție cu peste 300 de piese autentice din zece sate gorjenești
