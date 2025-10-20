Expoziție cu peste 300 de piese autentice din zece sate gorjenești

Expoziția „Lemnul, Pânza și Vorba”, un proiect amplu care reunește peste 300 de piese autentice din zece sate gorjenești, poate fi vizitată până pe 30 octombrie 2025 la Hub Cultural Pavilion Art 360 din Târgu Jiu. Printre piesele expuse se numără obiecte cu o vechime de peste 200 de ani, ii cusute manual, marame din borangic și covorul realizat de Liga Femeilor Gorjene sub îndrumarea Aretiei Tătărescu.

„Rezultat al unei cercetări de teren extinse desfășurate de Asociația Docuart între iulie și octombrie 2025, expoziția reconstituie o lume aflată la marginea memoriei – satul românesc tradițional, privit nu ca relicvă muzeală, ci ca organism viu, purtător de sens și identitate. Printre piesele expuse se numără obiecte cu o vechime de peste 200 de ani, ii cusute manual, marame din borangic și covorul realizat de Liga Femeilor Gorjene sub îndrumarea Aretiei Tătărescu.

Expoziția „Lemnul, Pânza și Vorba” reunește peste 300 de piese autentice provenite de la Muzeul de Istorie și Arheologie „Alexandru Ștefulescu”, meșteri populari, colecționari din zece sate gorjenești – Arcani, Boroșteni, Buduhala, Glodeni, Lelești, Polovragi, Ponoarele, Runcurel, Rătez și Tismana – colectate în urma unei cercetări de teren extinse realizate de Asociația Docuart în perioada iulie–octombrie 2025. În cadrul acestei cercetări, două sate – Runcurel și Rătez – au fost documentate ca spații aproape depopulate, unde urmele locuirii și obiectele păstrate vorbesc astăzi, mai mult ca oricând, despre fragilitatea și forța memoriei colective.

Unele dintre obiectele expuse au o vechime de peste 200 de ani, precum stâlpii de lemn cu motive sculptate care au aparținut vechilor gospodării gorjenești. Vizitatorii pot admira scoarțe și marame din borangic țesute și purtate de aceleași femei la începutul anilor 1900, precum și ii cusute cu migală, fiecare piesă constituind un discurs autobiografic codificat în simbolistică textilă, registre cromatice și iconografie rituală. Un loc aparte îl ocupă covorul realizat de Liga Femeilor Gorjene, sub îndrumarea Aretiei Tătărescu, piesă de o valoare istorică și simbolică excepțională, care amintește de rolul pe care femeile din Gorj l-au avut în promovarea artei populare și în păstrarea identității culturale a regiunii“, se arată într-un comunicat de presă al Asociației Docuart.

Expoziția mai include obiecte realizate în patru ateliere practice susținute de opt meșteri populari în vara lui 2025, care au transmis tinerilor cursanți cunoștințe despre împletit, țesut, cusut și pictură pe lemn și ceramică, precum și o serie de lucrări create special pentru proiect de pictorița Diana Marinescu, ce recompun scene din viața satului tradițional gorjenesc.

Expoziția „Lemnul, Pânza și Vorba” reconstituie, prin piese de patrimoniu, obiecte de uz casnic și ritual, obiecte decorative, pictură și imagini

„Am gândit Lemnul, Pânza și Vorba ca o reîntoarcere la esențele lumii tradiționale, unde oamenii intuiau faptul că obiectul era purtător de memorie și sens. Expoziția vorbește despre echilibru și ritm, despre frumusețea gesturilor simple și despre plasarea noastră culturală într-un context corect și coerent. În centrul ei se află patrimoniul imaterial, acel strat invizibil de cunoaștere, credință și meșteșug care dăinuie dincolo de timp. Este, în fond, o invitație la a redescoperi sacralitatea tăcută a lucrurilor făcute cu inimă”, Andrei Fășie, curator.

„Un îndemn adresat publicului de a-și prețui rădăcinile“

„Participarea în proiectul Lemnul, Pânza și Vorba a fost o întâlnire între artă și rădăcini. În fiecare lucrare am căutat spiritul tradiției, de la vibrația lemnului la simplitatea vorbelor și la taina culorii. Colecția reprezintă un îndemn adresat publicului de a-și prețui rădăcinile, de a nu lăsa moștenirea să devină o amintire și meșteșugul un lux, ci o expresie vie a identității noastre. Mă bucur să fiu parte dintr-un demers care readuce în lumină sufletul patrimoniului nostru cultural”, Diana Marinescu, pictoriță.

„Acest proiect a fost mult mai amplu decât ne-am imaginat inițial. Expoziția a fost gândită la început ca un eveniment de prezentare, dar ne-am dat seama că are nevoie de mai mult, de timp, să fie vizitată, să ajungă la cât mai mulți oameni. În următoarele zile vom reveni cu mai multe detalii despre întreaga cartografiere a activităților desfășurate între iulie și octombrie. Mai sunt lucruri la care încă lucrăm și pe care vi le pregătim spre vizionare, pentru că rezultatele au depășit cu mult așteptările noastre”, Daniela Apostol, manager de proiect și regizor de film documentar.

Proiectul „Lemnul, Pânza și Vorba” este produs de Asociația Docuart. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 octombrie 2025, la Pavilion Art 360 ((inaugurat de Ziua Patrimoniului Cultural European la parterul Stadionului Municipal Târgu Jiu), de luni până duminică, în intervalul 11:00 – 19:00. Intrarea este gratuită datorită finanțatorului proiectului.

Proiect cultural este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.