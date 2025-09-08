Post vacant la Primăria Târgu Jiu, deși salariul este de 8.000 de lei net

Postul de architect-șef din cadrul Primăriei Târgu Jiu continuă să rămână vacant, deși este oferit un salariu net de peste 8.000 de lei, ceea ce îl situează printre cele mai bine remunerate funcții din administrația locală. Această poziție, esențială pentru coordonarea și supervizarea proiectelor de dezvoltare urbană și pentru asigurarea conformității arhitecturale a lucrărilor din municipiu, a fost scoasă la concurs de mai multe ori, însă fără a fi ocupată pe termen lung.

Până în prezent, au fost organizate cinci concursuri pentru ocuparea acestui post. La cel mai recent dintre acestea s-a prezentat o singură candidată, o arhitectă cu experiență. Aceasta a fost încadrată, însă a decis să renunțe la poziție după doar câteva luni de activitate. Conform informațiilor oferite de reprezentanții Primăriei Târgu Jiu, principalele motive invocate pentru această decizie au fost volumul ridicat de muncă și responsabilitățile majore asociate funcției, precum și diferența între salariul oferit de administrația publică și nivelul remunerațiilor practicate în mediul privat pentru profesioniști în domeniul arhitecturii.

Reprezentanții instituției subliniază că postul va fi scos din nou la concurs în perioada următoare, în vederea identificării unui specialist calificat care să preia atribuțiile de architect-șef. Aceștia evidențiază importanța ocupării acestui post pentru buna desfășurare a proiectelor de dezvoltare urbană și pentru asigurarea unei viziuni coerente în planificarea și implementarea lucrărilor de infrastructură și construcții din municipiu.

Primăria Târgu Jiu menține deschiderea către profesioniști din domeniu, sperând ca, prin viitoarele concursuri, să fie identificat un candidat care să răspundă cerințelor postului și să contribuie la buna gestionare a proiectelor de arhitectură la nivel local.

