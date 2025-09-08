spot_img
    O primărie din Gorj are un excedent bugetar de 6 milioane de euro

    Primăria orașului Bumbești-Jiu, din județul Gorj, se află într-o situație financiară stabilă, înregistrând un excedent bugetar de peste 6 milioane de euro. Această performanță financiară oferă autorităților locale siguranța că toate proiectele de investiții planificate pentru acest an vor putea fi derulate fără dificultăți, iar salariile angajaților vor fi asigurate până la finalul anului, fără sincope.
    Primarul Constantin Bobaru a subliniat că, de-a lungul anilor, administrația locală a pus un accent constant pe menținerea unei politici financiare prudente, care să permită orașului să facă față eventualelor crize sau situații neprevăzute. În acest sens, bugetul a fost structurat astfel încât să includă fonduri care pot acoperi orice necesitate de cofinanțare, în special pentru proiectele care beneficiază de finanțare europeană. Această abordare a fost menită să asigure continuitatea investițiilor și să reducă riscul întârzierilor sau blocajelor financiare.

    Primarul Bobaru a precizat că suma de peste 6 milioane de euro este suficientă pentru a asigura încheierea exercițiului bugetar pe anul curent fără probleme, oferind stabilitate și predictibilitate în execuția bugetului. Resursele disponibile vor fi utilizate atât pentru proiectele în derulare finanțate din fonduri europene, cât și pentru investițiile realizate prin programele naționale, cum este cazul Planului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
    Astfel, administrația locală își menține angajamentul de a continua dezvoltarea infrastructurii și implementarea proiectelor strategice care contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor, garantând în același timp o gestionare responsabilă și transparentă a fondurilor publice.

