Pregătiri pentru sărbători, în Turburea

Autoritățile din comuna Turburea pregătesc comuna de zilele de sărbătoare. Din fonduri proprii s-au realizat investiții importante pentru comunitate. A fost asfaltat un drum spre cimitir și refăcută zona pe lângă o biserică cu tradiție.

„Am avut o bisericuța din lemn, în Turburea de Sus. Am împrejmuit zona, se degradase gardul și am ținut să o păstram cum era. Am vorbit cu localnicii și am stabilit ce e de făcut. Totodată, am betonat un drum care duce spre cimitir, drumul la Poiana. Investiții din fonduri proprii. Vream să avem în vedere toate problemele comunității”, a transmis Ion Bîrcă, primarul din Turburea.