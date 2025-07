Primărița comunei Logrești: Nu pot opri ploaia!

Ploaia de astăzi a afectat mai multe drumuri și a inundat câteva locuințe din Logrești. Pe rețele de socializare au fost însă cetățeni care au arătat cu degetul acuzator pentru asta către primărița comunei Logrești, Adela Elena Țană. Reacția șefei administrației publice locale nu a întârziat să apară. „Ploaia de azi-dimineață a fost un fenomen natural, nu o decizie a primăriei. Acuzațiile că „e vina primarului că a plouat”, că a intrat apa în fântâni sau pe drumuri – sunt absurde. Trăim într-o localitate care, din păcate, are infrastructură veche, sunt conștienta de probleme și NU am stat cu mâinile în sân: și am intervenit de câte ori a fost nevoie. Dar vreau să fie clar: nu am puterea să opresc ploaia și nu pot să schimb totul peste noapte. Dacă aveți sugestii reale, sesizați-le. Dacă aveți doar vorbe și acuze fără sens, nu mă ajută nici pe mine, nici pe comunitate. Eu sunt aici să muncesc pentru oameni, nu să fiu țap ispășitor la fiecare ploaie. Vă spun clar: nu pot opri ploaia, nu pot schimba infrastructura peste noapte. Dar muncesc zilnic ca să se schimbe ceva în localitate. Eu nu fug de responsabilitate. Dar nici nu accept acuzații fără sens”, a transmis, public, primărița PSD. De altfel, nu doar comuna Logrești a fost afectată de ploaia din această dimineață, ravagii au făcut precipitațiile și la Vladimir, comuna care a renunțat chiar la organizarea zilei localității.

