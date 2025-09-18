Program de prevenție și screening gratuit dedicat sănătății respiratorii a angajaților CE Oltenia

spot_img
    Societatea Complexul Energetic Oltenia se alătură campaniei „Oltenia respiră mai bine – Protejează-ți plămânii, protejează-ți viitorul!”, un program de prevenție și screening gratuit dedicat sănătății respiratorii a angajaților, derulat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și Centrul de Oncologie „Sf. Nectarie” Craiova.

    Lansarea proiectului a avut loc astăzi, începând cu ora 11:00, la sediul S.E. Rovinari din cadrul Complexului Energetic Oltenia, marcând începutul unui demers concret de screening gratuit dedicat sănătății respiratorii a salariaților. Campania se adresează în special angajaților cu vârsta de peste 40 de ani, fumătorilor și celor cu antecedente familiale de cancer bronhopulmonar. Screeningul va fi realizat de echipa mobilă a Caravanei UMF Craiova, cu sprijinul partenerilor implicați. În cadrul Complexului Energetic Oltenia a fost identificat un grup-țintă de 1.000 de salariați care vor beneficia de acest program.

    Obiectivele campaniei sunt depistarea precoce a cancerului bronhopulmonar și a altor afecțiuni respiratorii grave; evaluarea riscurilor individuale prin aplicarea unui chestionar validat internațional; realizarea gratuită a tomografiilor computerizate cu doză redusă (LDCT) pentru persoanele cu risc crescut; asigurarea accesului la diagnostic avansat (bronhoscopie) în cazurile suspecte; oferirea de sprijin logistic și informativ printr-un call center dedicat.

    „Prin această colaborare, Complexul Energetic Oltenia își reafirmă angajamentul față de protejarea sănătății angajaților, demonstrând că siguranța și grija față de salariați sunt priorități ale companiei”, a transmis CE Oltenia printr-un comunicat de presă.

     

