Deputatul Manta, întâlnire cu sindicatele din Gorj

Deputatul PSD, Claudiu Manta, a participat la o întâlnire cu sindicatele din Gorj.

În urma discuțiilor, parlamentul promite sprijin pentru toate categoriile afectate de măsurile aplicate de premierul Ilie Bolojan.

„Am participat, azi, la întâlnirea cu sindicatele din județul Gorj, care și-au exprimat temerile și nemulțumirile, legat de o serie de masuri adoptate de Guvernul Bolojan. Reprezentanții confederațiilor prezente la discuții au ridicat problemele angajaților din minerit, energie, învățământ, sănătate, administrație și au reproșat faptul că nu a existat o consultare reală cu reprezentanții guvernului‼️I-am asigurat inca o data că PSD va rămâne un partener de dialog corect al reprezentanților salariaților din orice domeniu și că va continua să susțină, în coaliție, măsuri sociale concrete, menite să protejeze veniturile și să sprijine categoriile vulnerabile. PSD deja si-a exprimat dezacordul fata de o parte a măsurilor implementate de guvern și a depus un proiect de lege ce vizeaza eliminarea CASS pentru mame, veterani, personal monahal și alte categorii. De asemeni, PSD se opune procentului de 40%, pentru reducerea aparatului administrativ. Este esențial ca orice reformă să fie transparentă, consultativă și responsabilă.

PSD va continua să susțină dialogul social și să propună soluții care să asigure stabilitate, protecție socială și predictibilitate‼️”, este mesajul transmis de Claudiu Manta după discuțiile purtate.