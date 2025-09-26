Romii chemați la discuții la Prefectura Gorj

Prefectul județului Gorj Șerban Predescu a participat la o reuniune a Grupului de lucru Mixt pentru Romi din județul Gorj. S-a discutat despre problemele și drepturile comunităților, prevenirea comportamentelor antisociale și integrarea reală a tinerilor romi în colectivitate.

„Astăzi am participat la o nouă reuniune a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, desfășurată la sediul Instituției Prefectului – Județul Gorj, alături de reprezentanți ai instituțiilor care implementează politici publice pentru sprijinirea comunităților de romi din județ.În cadrul întâlnirii, am reafirmat importanța unui parteneriat solid între toate instituțiile implicate – educație, ordine publică, protecția drepturilor omului – pentru a preveni marginalizarea și pentru a oferi tuturor copiilor șanse egale, indiferent de etnie. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să ne asigurăm că fiecare copil are acces egal la educație, este respectat și încurajat să-și valorifice potențialul. Incluziunea socială trebuie să înceapă în școală și să fie susținută prin fapte, nu doar prin principii. Voi continua să susțin inițiativele care promovează respectul reciproc, egalitatea de șanse și coeziunea socială în județul Gorj. Este esențial ca fiecare copil să se simtă sprijinit și valorizat, iar instituțiile noastre să lucreze împreună pentru un viitor echitabil”, a transmis prefectul de Gorj