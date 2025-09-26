Sistem video stradal achiziționat de Primăria Țânțăreni

Peste 25.000 de lei a investit Primăria Țânțăreni într-un sistem video de supraveghere stradală. Sistemul cuprinde 16 camere video și un hard disc pe care se vor stoca imaginile.

Camerele video și sistemul au fost cumpărate prin SICAP de la IP SYSTEM SRL din Podari, judetul Dolj. Transportul, instalarea si montarea echipamentelor si materialelor au fost incluse în pret.

Kit-ul este format din (echipamente): network video recorder necesar pentru cele 16 camere, un hard disk, o camera Ultra HD șase camere cu panou solar, două ansambluri antenă, cinci adaptoare, siguranțe și tablou.

Cu ajutorul acestor camere video va fi monitorizat traficul pe principala arteră rutieră a localității.