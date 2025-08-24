spot_img
    Slujbă de sfințire, la ferma de animale „La Cruci” din Runcu

    La stâna de animale de “La Cruci” a fost sfințită, astăzi, crucea ridicată spre ocrotire și binecuvântare. „Acest semn de credință și speranță să fie pentru voi și pentru toți cei ce muncesc aici un sprijin sufletesc și o lumină călăuzitoare Vă transmitem respectul și recunoștința noastră pentru grija neobosită pe care o purtați animalelor, pentru munca grea și jertfelnică de zi cu zi, prin care duceți mai departe tradițiile și rosturile strămoșești. Dumnezeu să vă dea sănătate, putere de muncă și belșug în toate, iar Sfânta Cruce să vă ocrotească pe voi, pe familiile voastre și pe turmele voastre”, a transmis primarul localității, Adi Câmpeanu.

