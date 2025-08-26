Vouchere de 70 de lei pentru pensionarii din Bâlteni

Pensionarii din Bâlteni vor beneficia, în această toamnă, de vouchere în valoare de 70 de lei, aprobate de autoritatea locală. Proiectul inițiat de primarul localității, Marius Popescu, a trecut astăzi de votul aleșilor locali. Consilierii AUR s-au abținut de la vot.

Anul trecut, pensionarii din Bâlteni au beneficiat de vouchere în valoare de o sută de lei. Anul acesta însă valoarea a fost redusă din motive de austeritate. Trebuie menționat de vârstnici din Bâlteni nu au parte de vreo masa festivă ci doar de acest voucher cu care își pot cumpăra ce își doresc. Voucherele se oferă de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

În ședința de CL Bâlteni de astăzi proiectul inițiat de primarul PSD a trecut cu votul celor prezenți, mai puțin cel al consilierilor AUR care s-au abținut.