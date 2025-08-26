„Prânzul Comunitar” la Biblioteca Comunală Vladimir, un eveniment organizat mâine pentru întreaga comunitate

Cornelia Cucuruz, din partea Asociației Copii pentru Viitor, în calitate de organizator, împreună cu Anișoara Bocai, din partea Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Vladimir și Bibliotecii Comunale Vladimir, ca partener, organizează mâine de la ora 11.00 un nou eveniment din seria „Prânzul Comunitar”, un program național de activare comunitară care aduce împreună generații și creează punți de solidaritate între oameni.

Copiii, părinții și bunicii sunt invitați la Biblioteca Comunală Vladimir pentru a împărtăși o masă caldă, povești, experiențe și momente de bucurie. Evenimentul își propune să le ofere participanților ocazia de a redescoperi valoarea comunității și a timpului petrecut împreună.

„Mulțumim doamnei Cornelia Cucuruz pentru implicarea și dedicarea cu care organizează acest eveniment și doamnei Anișoara Bocai pentru sprijinul acordat în parteneriat. Prin contribuția oamenilor inimoși, reușim să construim experiențe autentice care apropie comunitățile și dau viață proiectelor noastre”, au transmis organizatorii.

Despre Asociația Copii pentru Viitor

Înființată în 2016, în Valea Jiului (județul Hunedoara), Asociația Copii pentru Viitor are ca misiune sprijinirea copiilor din medii vulnerabile și activarea comunităților prin programe inovatoare. Proiectul principal al organizației este „Prânzul Comunitar”, derulat de peste 4 ani în peste 15 comunități din România, cu un impact semnificativ: peste 5.000 de beneficiari direcți, peste 1.000 de voluntari implicați, peste 10 tone de alimente salvate de la risipă.

„Prânzul Comunitar” este un program unic la nivel național, care combină activarea comunitară cu educația non-formală și reducerea risipei alimentare. Un alt proiect de referință este Centrul Educațional DAS Simeria, unde, sub coordonarea Corneliei Cucuruz, 18 copii beneficiază gratuit, de peste 4 ani, de ajutor la teme, ateliere educaționale, excursii, tabere și sprijin material constant (rechizite, îmbrăcăminte, alimente).

Despre Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vladimir (ADCV)

ADCV este o organizație locală dedicată dezvoltării durabile și consolidării coeziunii sociale în comuna Vladimir și în împrejurimi. Obiectivele principale ale ADCV sunt: susținerea educației și culturii prin parteneriate cu instituțiile locale, promovarea voluntariatului și implicării civice, organizarea de activități comunitare care sprijină solidaritatea și cooperarea, încurajarea tinerilor să participe la inițiative educaționale și sociale.

ADCV își propune să fie un catalizator al schimbării în comunitate, creând oportunități și generând un mediu favorabil dezvoltării locale.

„Vă invităm să luați parte la „Prânzul Comunitar” pe 27 august 2025, ora 11:00, la Biblioteca Comunală Vladimir, pentru a celebra împreună spiritul comunității și puterea solidarității. Participarea este gratuită, iar toți cei interesați sunt bineveniți!”, a transmis Anișoara Bocai.