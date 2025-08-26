spot_img
    Actualitate

    Fostul primar al unei localități din Gorj a devenit tată pentru a doua oară

    Robert Păiuși, fostul primar al comunei Stejari, a devenit tată pentru a doua oară: „Viața are darul de a ne surprinde în cele mai frumoase moduri, iar planurile lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna la timpul potrivit. Nimic nu este întâmplător, căci fiecare clipă și fiecare dar primit poartă în sine o misiune divină…!!!
    Astăzi, inima mea trăiește aceeași emoție de necuprins pe care am simțit-o în urmă cu 12 ani, când Dumnezeu mi l-a dăruit pe fiul meu cel mare, Patrik. Acum, familia mea se îmbogățește cu încă un suflet, o binecuvântare ce va crește în aceeași atmosferă de iubire, demnitate și unitate…!!!
    Mă simt recunoscător pentru călăuzirea pe care Cerul mi-o oferă și pentru harul de a fi tată a doi copii minunați, în mijlocul unei familii mari și frumoase, este mesajul transmis pe pagina de Facebook de către fostul primar.
