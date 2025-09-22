Ziua Vârsnicilor la Ţicleni costă 66.000 de lei

Autoritatea locală va organiza Ziua persoanelor vârstnice din Țicleni la o sală de evenimente de pe raza localității. Aici, vor fi sărbătorite si cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2025. Masa si dansul va costa autoritatea locală 66.000 de lei, potrivit sistemului de licitații publice.

Consilierii locali au aprobat această cheltuială pentru persoanele vârstnice de pe raza localității asa cum o face în fiecare an.

La Țicleni s-a preferat acest gen de petrecere, în timp ce la Bàlteni, autoritatea locală a preferat sa le ofere vârstnicilor tichete cadou, cu care aceștia sa își cumpere cele necesare.