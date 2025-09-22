Când va deschide Universitatea „Constantin Brâncuși” noul an universitar

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu va marca luni, 29 septembrie, deschiderea oficială a anului universitar 2025–2026. Festivitatea este programată să înceapă la ora 10:00, în Amfiteatrul aflat la etajul al patrulea al Complexului Studențesc Debarcader, de pe strada Tineretului, nr. 4.

La eveniment sunt așteptați să participe cadre didactice, studenți, reprezentanți ai autorităților locale și județene, parteneri instituționali, membri ai comunității academice, precum și susținători ai valorilor învățământului superior românesc.