    PUSL a facut protest cu pancarte pentru decesul adolescentului gorjean Andrei
    Eveniment

    PUSL a facut protest cu pancarte pentru decesul adolescentului gorjean Andrei

    Protestul a fost organizat,.la finalul saptamanii trecute, de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) după ce medicul de gardă are a refuzat să îl opereze pe Andrei, a fost sancționat pentru fapta sa doar cu diminuarea salariului cu 10%, pe o perioadă de trei luni. PUSL cere ca medicului vinovat să îi fie retras dreptul de a mai practica medicina.

    „Cum e posibil, domnule ministru, ca un copil de 16 ani să intre pe picioarele lui într-un spital din România și să iasă de acolo…mort? Suntem în fața Ministerului Sănătății și vă întrebăm: până când? Andrei a stat șase ore la camera de gardă în Târgu Jiu. Șase ore! Medicul de gardă, Valentin Neagu, a refuzat să-l opereze. Refuzul lui a ucis. Copilul a murit înainte să fie transferat. Și care a fost pedeapsa? 10% din salariu, trei luni! Atât a valorat viața lui Andrei pentru sistem. Domnule ministru, chiar nu vă revoltă asta? Chiar nu înțelegeți că un astfel de om nu mai are ce căuta într-un spital? Dreptul lui de a profesa trebuia retras din prima zi! Și ceilalți medici care erau acolo? Abia acum poliția începe să-i audieze. Dar nu pentru că a vrut sistemul, ci pentru că noi am strigat, pentru că noi nu am tăcut! Dacă tăceam, totul era îngropat. Nu mai acceptăm nepăsarea criminală! Nu mai acceptăm să fim tratați ca niște cifre în statistici! Așteptăm dreptate pentru Andrei și pentru toți copiii noștri! Ajunge cu indiferența care ucide”, a transmis Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

    „Nu e nimic mai important pe lumea aceasta decât viața unui om, nu poți să nu te revolți când este vorba despre viața unui copil nevinovat, care ar fi trăit astăzi, ar fi râs și s-ar fi bucurat de viață, dacă nu era nepăsarea criminală a unui medic”, a adăugat Liviu Negoiță, președintele PUSL București.

