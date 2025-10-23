Asistenții sociali, învățați să facă față stresului și situațiilor de urgență

Sucursala Teritorială Gorj a CNASR a organizat un atelier de lucru cu tema ,,Reziliență și suport emoțional în contexte stresante și situații de urgență’’. Evenimentul care a avut loc la Biblioteca Județeana ,,Christian Tell” din Târgu-Jiu a reunit asistenți sociali din cadrul DGASPC Gorj și din UAT-urile județului Gorj, membrii ai Colegiului Național al Asistenților sociali din România. Atelierul a fost unul interactiv și explorator, formatorii și participanții navigând împreună prin conceptele de reziliență personală și profesională, burnout, compasiune obosită și echilibru emoțional, punând accent pe importanța sprijinului reciproc și a tehnicilor de reducere a stresului în profesia de asistent social.” Au fost abordate teme precum recunoașterea semnelor stresului profesional, tehnici de autoreglare emoțională, dezvoltarea rezilienței prin cele patru dimensiuni și exerciții de conectare în prezent și de reflecție personală. Participanții au avut ocazia să împărtășească experiențe și emoții, să participe la exerciții de grup și să exploreze soluții practice pentru menținerea sănătății emoționale în contextul presiunilor specifice muncii sociale”, a transmis Sorin Torop, reprezentat CNASR, sucursala Gorj.

Apreciază: Apreciază Încarc...