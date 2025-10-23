spot_img
14.8 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 23, 2025
Altele
    AcasăEvenimentȘi-au dorit distracție dar au fost tâlhăriți! Două femei reținute după ce...
    Eveniment

    Și-au dorit distracție dar au fost tâlhăriți! Două femei reținute după ce au sustras banii unor bărbați

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    14

    Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu-Biroul de Investigații Criminale, au identificat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, două femei, de 23 și 31 de ani, din județul Dolj, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de furt și tâlhărie.

    „În fapt, la data de 6 ianuarie 2025, un bărbat, de 41 de ani, din comuna Bâlteni, a sesizat poliția cu privire la faptul că în timp ce se afla în incinta unui imobil din Târgu Jiu cu cele două femei, una dintre acestea i-ar fi sustras din portofel suma de 250 de euro, iar ulterior, în timp ce se aflau pe holul imobilului, i-ar fi pulverizat spray iritant lacrimogen în zona feței.

    În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie.

    De asemenea, la data de 16 iulie 2025, polițiștii au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, de 60 de ani, din Târgu Jiu, cu privire la faptul că în timp ce se afla cu cele două femei la adresa de domiciliu a acestuia, profitând de neatenția lui, i-ar fi sustras din imobil suma de 62.000 de lei.

    În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

    În cursul zilei de 22 octombrie 2025, în urma cercetărilor efectuate de către polițiștii Biroului de Investigaţii Criminale, au fost identificate persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și furt, în identitatea a două femei, de 23 și 31 de ani, din județul Dolj, care au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, urmând ca la data de 23 octombrie 2025 să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Burse din fonduri europene pentru studenții unei facultăți din Târgu Jiu
    Articolul următor
    Asistenții sociali, învățați să facă față stresului și situațiilor de urgență
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!