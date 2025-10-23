Și-au dorit distracție dar au fost tâlhăriți! Două femei reținute după ce au sustras banii unor bărbați

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu-Biroul de Investigații Criminale, au identificat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, două femei, de 23 și 31 de ani, din județul Dolj, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de furt și tâlhărie.

„În fapt, la data de 6 ianuarie 2025, un bărbat, de 41 de ani, din comuna Bâlteni, a sesizat poliția cu privire la faptul că în timp ce se afla în incinta unui imobil din Târgu Jiu cu cele două femei, una dintre acestea i-ar fi sustras din portofel suma de 250 de euro, iar ulterior, în timp ce se aflau pe holul imobilului, i-ar fi pulverizat spray iritant lacrimogen în zona feței.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie.

De asemenea, la data de 16 iulie 2025, polițiștii au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, de 60 de ani, din Târgu Jiu, cu privire la faptul că în timp ce se afla cu cele două femei la adresa de domiciliu a acestuia, profitând de neatenția lui, i-ar fi sustras din imobil suma de 62.000 de lei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

În cursul zilei de 22 octombrie 2025, în urma cercetărilor efectuate de către polițiștii Biroului de Investigaţii Criminale, au fost identificate persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și furt, în identitatea a două femei, de 23 și 31 de ani, din județul Dolj, care au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, urmând ca la data de 23 octombrie 2025 să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”, a transmis IPJ Gorj.