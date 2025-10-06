Învățați să stea la distanță de droguri

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități informativ-preventive, cu elevii claselor V-VIII, de la Liceul Teologic, din municipiul Târgu Jiu, având aproximativ 80 de beneficiari.

Activitățile au avut ca scop conștientizarea tinerilor asupra riscurilor la care se expun în cazul traficului de substanțe psihoactive, cât și a consecințelor legale, asociate cu acesta.

Polițiștii le-au prezentat elevilor materiale video cu impact puternic pe acest subiect, iar ulterior, au participat la discuții interactive, menite să clarifice întrebările și curiozitățile lor.

Elevii au fost sfătuiți cu privire a alegerea cu grijă a anturajului, fiind un factor foarte important în formarea lor ca adulții de mâine.

Printre recomandările preventive adresate elevilor, s-au numărat și următoarele:

să se informeze despre droguri: ce sunt, cum acţionează, care sunt consecinţele;

să învețe cum să comunice mai bine cu cei din jur și cui să se adreseze pentru ajutor;

să le spună și prietenilor ceea ce ştiu despre cauzele, urmările şi prevenirea consumului de droguri;

să-i îndrume şi sa-i sprijine în caz de nevoie;

să-i anunțe imediat pe părinţi, în caz că li s-a propus să consume droguri sau au fost martori la un asemenea act, transmite IPJ Gorj.