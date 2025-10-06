A intrat peste el în casă și l-a amenințat cu moartea

Un bărbat din Târgu Jiu este cercetat după ce a intrat prin efracție în casa unui alt târgujian, amenințându-l cu acte de violență.

„La data de 6 octombrie 2025, în jurul orei 02:00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns fără drept în locuința fiului său.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 27 de ani, din Târgu Jiu, în jurul orei 01:45, ar fi pătruns fără drept, prin distrugerea lacrelor de tablă ale porții, în curtea locuinței unui bărbat, de 37 de ani, din aceeași localitate, după care, ar fi spart ușa de acces și un geam al imobilului, intrând în locuința acestuia, unde l-ar fi amenințat cu acte de violență și cu moartea, creându-i acestuia o stare de temere și cauzând un prejudiciu de 5.000 de lei.

S-a întocmit formular de evaluare a riscului, fiind emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 27 de ani.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violare de domiciliu, amenințare și distrugere”, a transmis IPJ Gorj.