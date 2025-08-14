Curtișoara – 50 de ani de istorie, artă și suflet românesc

spot_img
    15 august 2025 – Muzeul Arhitecturii Populare din Curtișoara (Gorj) sărbătorește jumătate de secol de la înființare, prilej de a redescoperi frumusețea satului românesc și bogăția patrimoniului gorjenesc.

    De la ora 10:00, publicul este invitat la o zi plină de manifestări: recitaluri de folclor autentic susținute de Ansamblul „Maria Lătărețu”, ateliere interactive de meșteșuguri și cusături tradiționale, tururi ghidate prin gospodăriile și monumentele muzeului, expoziții de port popular și standuri cu produse ale meșterilor locali. Copiii vor avea parte de „Căsuța cu povești” – o incursiune în universul tradiției și al imaginației.

    Evenimentul este și un omagiu adus Elenei Udriște (1924–1996), personalitate marcantă a muzeisticii gorjene, director al Muzeului Județean Gorj între 1951 și 1983 și inițiatoarea muzeului în aer liber de la Curtișoara, amenajat între 1966 și 1975. Printre piesele de rezistență se numără Cula Cornoiu (1785) și Casa Popii Udriște (1802), alături de alte 24 de monumente pe o suprafață de 13 hectare.

    Intrarea este liberă. Organizatori: Consiliul Județean Gorj și instituțiile de cultură subordonate; gazdă – Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

    „Căsuța cu povești” – o incursiune în universul tradiției și al imaginației

    Tot pe 15 august, tot la Curtișoara, va prinde viață un tărâm al poveștilor, tradițiilor și creației, în cadrul proiectului „Căsuța cu povești”, la care Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj este un partener de încredere. Evenimentul propune o experiență autentică, în care rădăcinile identitare ale zonei Olteniei se împletesc armonios cu magia lecturii și expresia artistică. Programul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj cuprinde activități menite să aducă mai aproape de comunitate frumusețea patrimoniului cultural și bucuria lecturii: – Expoziție de tablouri cu oprege tradiționale – o celebrare a artei populare românești, unde vizitatorii pot admira rafinamentul opregelor oltenești, transpuse cu măiestrie în lucrări de artă ce readuc în atenție eleganța portului strămoșesc. – Expoziție documentară realizată de Secția de Artă „Iosif Keber”, în parteneriat cu Primăria Peștișani – o incursiune în bogăția portului popular oltenesc, cu documente, imagini de arhivă și artefacte rare, oferind o valoroasă perspectivă istorică asupra evoluției costumului tradițional. – Colțul de lectură – un spațiu primitor, unde poveștile prind glas, iar imaginația își ia zborul. Copiii, părinții și bunicii sunt invitați la lecturi interactive, descoperind personaje fantastice și emoția paginilor cu suflet. – Ateliere de creație – momente pline de culoare și simboluri tradiționale, unde participanții, mici și mari, vor picta căsuțe decorative și vor modela păsări inspirate de ideea de libertate, zbor și viață.

