Inelul de aur roman descoperit la Cătunele, expus pentru prima dată la Târgu Jiu

Un inel de aur din perioada romană, descoperit anul acesta în localitatea Cătunele, va fi prezentat în premieră publicului la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu. Piesa de o valoare istorică deosebită este vedeta noii ediții a Programului de Educație Muzeală, care se redeschide cu activități dedicate copiilor, adolescenților și pasionaților de istorie.

Evenimentul are loc vineri, 19 septembrie, la sediul central al muzeului, sub genericul „În căutarea vestigiilor de ieri și de azi”.

Pe lângă expunerea inelului, programul include: atelier de modelaj bijuterii și pictură pe lut, pentru copii și adolescenți; întâlnire cu Nelu Vintilescu, cel care a descoperit inelul, care va vorbi despre experiența sa și importanța detectorismului responsabil; atelierul „Micii detectoriști”, unde cei mici vor fi inițiați în tainele arheologiei moderne.