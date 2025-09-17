spot_img
20.2 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 17, 2025
Altele
    AcasăCulturaInelul de aur roman descoperit la Cătunele, expus pentru prima dată la...
    CulturaHeadlines

    Inelul de aur roman descoperit la Cătunele, expus pentru prima dată la Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    32

    Un inel de aur din perioada romană, descoperit anul acesta în localitatea Cătunele, va fi prezentat în premieră publicului la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu. Piesa de o valoare istorică deosebită este vedeta noii ediții a Programului de Educație Muzeală, care se redeschide cu activități dedicate copiilor, adolescenților și pasionaților de istorie.

    Evenimentul are loc vineri, 19 septembrie, la sediul central al muzeului, sub genericul „În căutarea vestigiilor de ieri și de azi”.

    Pe lângă expunerea inelului, programul include: atelier de modelaj bijuterii și pictură pe lut, pentru copii și adolescenți; întâlnire cu Nelu Vintilescu, cel care a descoperit inelul, care va vorbi despre experiența sa și importanța detectorismului responsabil; atelierul „Micii detectoriști”, unde cei mici vor fi inițiați în tainele arheologiei moderne.

    Articolul precedent
    Gorjeanca Octavia Geamănu revine acasă, la Târgu Jiu, cu „Gânduri bune”
    Articolul următor
    Victorie la o diferență de 40 de puncte obținută de echipa de baschet CSM Târgu Jiu
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!