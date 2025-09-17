spot_img
    Sport

    Victorie la o diferență de 40 de puncte obținută de echipa de baschet CSM Târgu Jiu

    CSM Târgu Jiu a debutat cu victorie în noul sezon competițional, după ce a trecut pe teren propriu de CSU ASE București, scor 98-58. Meciul disputat marți, 16 septemebrie, a contat pentru prima manșă din turul preliminar al Cupei României, ediția 2025-2026. Alexandru Berca și Collin Cooper au fost cei mai buni marcatori ai CSM Târgu Jiu, fiecare cu câte 16 puncte. Returul se va disputa vineri, 19 septembrie, de la ora 18.00.

    Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu sunt ca și calificați în faza următoare a competiției, acolo unde vor da peste Dinamo București.

    Baschetbaliștii lui Vanja Miljkovic s-au impus în toate cele patru secvențe ale partidei. Pe sferturi, scorul a fost: 22-15, 26-12, 19-16, 31-15.

    CSM Târgu Jiu a început partida cu următorul 5: Alexandru Berca, Luca Cârstea, Ștefan Gribinic, Collin Cooper și Lewis Djonkam.

    „Trebuie să ne pregătim mult mai bine, pentru că urmează meciurile tari“

    Antrenorul echipei CSM Târgu Jiu, Vanja Miljkovic, a spus că jucătorii săi au făcut un joc bun în apărare: „Chiar dacă scorul arată o diferență mare și o victorie ușoară pentru noi, pot să spun că nu ne-am mișcat foarte bine în teren, mai ales în apărare, unde nu avem încă o chimie. Acești tineri jucători poate au simțit și presiunea primului meci acasă, nu am avut nici foarte multe meciuri amicale, practic este al patrulea joc în această formulă, dar mai avem o partidă împotriva lor și este o bună perioadă de pregătire pentru a îmbunătăți ceea ce mai avem de îmbunătățit. Nu cred că mai avem timp pentru a disputa alte partide amicale pentru că urmează manșa retur apoi duelul următor din Cupa României cu Dinamo București. Trebuie să ne pregătim mult mai bine, pentru că urmează meciurile tari cu echipele din campionat și pentru asta trebuie să muncim și să dăm totul pe teren. Mă aștept la un meci similar în retur, dar cu o concentrare mult mai bună din partea noastră, mai ales pe faza defensivă pentru că am făcut niște greșeli pe care nu le putem repeta împotriva unor echipe foarte bune și trebuie să corectăm aceste lucruri.”

