    Gorjeanca Octavia Geamănu revine acasă, la Târgu Jiu, cu „Gânduri bune"

    Pentru Octavia Geamănu, fosta prezentatoare a Observatorului de la Antena 1, întoarcerea acasă are acum un sens aparte. Pe 29 septembrie, la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu, ea își va lansa volumul „Gânduri bune”, o carte în care emoțiile, reflecțiile și fragmentele de viață se adună într-o invitație la inspirație și speranță.

    „Gânduri bune și energie bună: Octavia Geamănu & VUNK la Nocturna Bibliotecilor!
    Știați că uneori gândurile bune se transformă în muzică, iar muzica poate amplifica emoția unei cărți?”, transmit organizatorii.

    Seara va fi completată de un concert susținut de trupa VUNK, care va transforma energia gândurilor scrise în refrene ce unesc generații.

    Pentru Târgu Jiu, evenimentul devine mai mult decât o lansare de carte: este un moment de întâlnire cu o gorjeancă ce poartă cu ea, pretutindeni, amintirea și emoția locurilor natale.

    Evenimentul va avea loc la Grădina Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, iar intrarea este liberă.

    Solicitare transmisă Ministerului Sănătății pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil de 4 ani care are nevoie urgent de tratament în străinătate
    Inelul de aur roman descoperit la Cătunele, expus pentru prima dată la Târgu Jiu
