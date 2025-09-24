Muzeul Județean Gorj, pentru prima dată la Noaptea Cercetătorilor Europeni

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” va lua parte, în premieră, la evenimentul internațional Noaptea Cercetătorilor Europeni, programat vineri, 26 septembrie. Instituția va aduce în prim-plan proiectul educativ „Clubul Minților Deschise”, inițiat prin Erasmus+ și continuat prin ediția „2.0”.

„Evenimentul se va desfășura la sala de sport a Liceului Mihai Viteazul din Bumbești Jiu, între orele 18:00 și 23:00, iar intrarea este liberă”, a declarat Aura Stoenescu, pedagog muzeal.

Noaptea Cercetătorilor Europeni la Bumbești Jiu este posibilă printr-un parteneriat public-privat ce reunește instituții și organizații locale din domeniile educației, culturii, mediului și științelor.