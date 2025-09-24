spot_img
24.7 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 24, 2025
Altele
    AcasăHeadlinesGuvernul pregătește noi măsuri fiscale și rectificarea bugetară. Bolojan: „Dacă decid să...
    HeadlinesNational

    Guvernul pregătește noi măsuri fiscale și rectificarea bugetară. Bolojan: „Dacă decid să demisionez, vă anunț eu”

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    12
    Guvernul pregătește noi măsuri fiscale și rectificarea bugetară. Bolojan: „Dacă decid să demisionez, vă anunț eu”
    sursa foto: gov.ro

    Guvernul a organizat miercuri, la ora 16:00, o conferință de presă în care premierul Ilie Bolojan a prezentat direcțiile Executivului privind rectificarea bugetară, măsurile fiscale și reforma administrației publice.

    Pachetul 3 de măsuri fiscale

    Bolojan a anunțat că noul pachet fiscal, aflat în pregătire, include măsuri importante pentru administrația publică, precum acordarea dreptului autorităților locale de a autoriza și taxa jocurile de noroc. Premierul a subliniat că proiectul va fi adoptat prin asumarea răspunderii și ar putea fi completat cu alte inițiative, între care reducerea personalului din instituțiile centrale și limitarea cumulului pensiei cu salariul de la stat.

    Totodată, el a arătat că pachetul urmărește să sprijine economia reală, prin reducerea perioadei de șomaj, stimularea producției de energie și susținerea proiectelor de dezvoltare economică.

    Subvențiile pentru partide și rectificarea bugetară

    Premierul a afirmat că și partidele politice ar trebui să participe la efortul național de reducere a cheltuielilor:
    „Dacă se propune o reducere de 10% a posturilor din administrația locală, nu văd de ce acest procent nu s-ar aplica și partidelor politice”.

    Întrebat dacă tăierea subvențiilor va fi inclusă în rectificarea bugetară, Bolojan a precizat că proiectul va fi publicat cel târziu vineri. Rectificarea ar urma să fie aprobată în ședința extraordinară a Guvernului de marți.

    Premierul a explicat că România a supracontractat proiecte pe fonduri europene, în valoare de 40 miliarde de euro, față de ținta de 22 miliarde, ceea ce pune presiune pe buget. „Suntem nevoiți să reducem cheltuielile și să alocăm tot ce economisim pentru investițiile PNRR”, a spus Bolojan.

    Despre pensii și reforma administrației

    În privința vârstei de pensionare, premierul a arătat că nu este nevoie de creșterea standardului, ci de limitarea pensiilor anticipate și de încurajarea participării la piața muncii: „Avem nevoie de mai mulți oameni în economia reală”.

    Referitor la pensiile speciale, Bolojan a declarat că proiectele Guvernului au fost întocmite cu respectarea Constituției și că nu se gândește la demisie: „Dacă iau această decizie, vă anunț eu, nu e nevoie să întrebați mereu”.

    Pe partea de administrație locală, premierul a prezentat soluții pentru creșterea eficienței și susținerea producătorilor români prin programe dedicate exporturilor și relocării producției unor companii mari în România.

    Plafonarea prețurilor și sprijin pentru producători

    Guvernul a decis prelungirea plafonării unor prețuri pentru încă șase luni. Premierul a subliniat că intervențiile pe piață nu sunt soluții pe termen lung, fiind necesară creșterea producției și procesării produselor agroalimentare.

    Vizita la Bruxelles și negocieri pe deficit

    Ilie Bolojan a relatat că, în cadrul vizitei la Bruxelles, a convenit cu oficialii europeni ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB, adică circa 159 miliarde lei.

    De asemenea, au fost discutate aspecte legate de fondurile PNRR, proiectele de finanțare europeană și programul SAFE, pentru care România trebuie să înainteze primele propuneri până la jumătatea lunii octombrie.

    Premierul a încheiat subliniind că obiectivul Guvernului este reducerea graduală a cheltuielilor și intrarea într-o traiectorie fiscală sustenabilă din 2026.

    Articolul precedent
    Muzeul Județean Gorj, pentru prima dată la Noaptea Cercetătorilor Europeni
    Articolul următor
    Proiect de peste 22 de milioane de lei, pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Orășenesc Rovinari
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!