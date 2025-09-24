Guvernul pregătește noi măsuri fiscale și rectificarea bugetară. Bolojan: „Dacă decid să demisionez, vă anunț eu”

Guvernul a organizat miercuri, la ora 16:00, o conferință de presă în care premierul Ilie Bolojan a prezentat direcțiile Executivului privind rectificarea bugetară, măsurile fiscale și reforma administrației publice.

Pachetul 3 de măsuri fiscale

Bolojan a anunțat că noul pachet fiscal, aflat în pregătire, include măsuri importante pentru administrația publică, precum acordarea dreptului autorităților locale de a autoriza și taxa jocurile de noroc. Premierul a subliniat că proiectul va fi adoptat prin asumarea răspunderii și ar putea fi completat cu alte inițiative, între care reducerea personalului din instituțiile centrale și limitarea cumulului pensiei cu salariul de la stat.

Totodată, el a arătat că pachetul urmărește să sprijine economia reală, prin reducerea perioadei de șomaj, stimularea producției de energie și susținerea proiectelor de dezvoltare economică.

Subvențiile pentru partide și rectificarea bugetară

Premierul a afirmat că și partidele politice ar trebui să participe la efortul național de reducere a cheltuielilor:

„Dacă se propune o reducere de 10% a posturilor din administrația locală, nu văd de ce acest procent nu s-ar aplica și partidelor politice”.

Întrebat dacă tăierea subvențiilor va fi inclusă în rectificarea bugetară, Bolojan a precizat că proiectul va fi publicat cel târziu vineri. Rectificarea ar urma să fie aprobată în ședința extraordinară a Guvernului de marți.

Premierul a explicat că România a supracontractat proiecte pe fonduri europene, în valoare de 40 miliarde de euro, față de ținta de 22 miliarde, ceea ce pune presiune pe buget. „Suntem nevoiți să reducem cheltuielile și să alocăm tot ce economisim pentru investițiile PNRR”, a spus Bolojan.

Despre pensii și reforma administrației

În privința vârstei de pensionare, premierul a arătat că nu este nevoie de creșterea standardului, ci de limitarea pensiilor anticipate și de încurajarea participării la piața muncii: „Avem nevoie de mai mulți oameni în economia reală”.

Referitor la pensiile speciale, Bolojan a declarat că proiectele Guvernului au fost întocmite cu respectarea Constituției și că nu se gândește la demisie: „Dacă iau această decizie, vă anunț eu, nu e nevoie să întrebați mereu”.

Pe partea de administrație locală, premierul a prezentat soluții pentru creșterea eficienței și susținerea producătorilor români prin programe dedicate exporturilor și relocării producției unor companii mari în România.

Plafonarea prețurilor și sprijin pentru producători

Guvernul a decis prelungirea plafonării unor prețuri pentru încă șase luni. Premierul a subliniat că intervențiile pe piață nu sunt soluții pe termen lung, fiind necesară creșterea producției și procesării produselor agroalimentare.

Vizita la Bruxelles și negocieri pe deficit

Ilie Bolojan a relatat că, în cadrul vizitei la Bruxelles, a convenit cu oficialii europeni ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB, adică circa 159 miliarde lei.

De asemenea, au fost discutate aspecte legate de fondurile PNRR, proiectele de finanțare europeană și programul SAFE, pentru care România trebuie să înainteze primele propuneri până la jumătatea lunii octombrie.

Premierul a încheiat subliniind că obiectivul Guvernului este reducerea graduală a cheltuielilor și intrarea într-o traiectorie fiscală sustenabilă din 2026.