Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu a fost învinsă de Jiul

Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu a pierdut marți, 23 septembrie, în deplasare, cu Jiul Petroșani. Gorjenii au avut parte de deplasare dificilă, pe terenul Jiului, una dintre favoritele acestei serii. Gazdele s -au impus cu 2-0, la pauză 1-0.

Meciul a contat pentru etapa a 5-a din Seria a 6-a a Ligii a 3-a. Mario Găman nu s-a putut baza la acest meci pe Marian Habet și Denis Bucur, doi dintre jucătorii de bază ai echipei. În acest context, CSM Târgu Jiu a început partida de la Petroșani cu următorul ”11”: Alexandru Oprița – Lucian Marina, Robert Stancu, Alexandru Lăpădat, Flavius Dumbrăvean, Mario Lupulescu, Teodor Chirițoiu, Nicholas Geană, Albert Filip, Adelin Pîrcălabu(cpt.), Bebeto Lupuleț. Rezerve: Fabian Bălășoiu, Adrian Cărămidaru, Marius Miruță, Florin Șantia, Fabian Bărănescu, Bogdan Brășfăleanu, Daniel Dimitrescu, Tudor Pătrășcoiu, Gabriel Dodoi.

Etapa intermediară nu a fost deloc pe placul gorjenilor, care au pierdut confruntarea de la Petroșani. Jiul a deschis scorul în minutul 25, prin Gabriel Fulga, la prima acțiune periculoasă a echipei gazdă. În repriza secundă, după o mare oportunitate de gol a CSM-ului, Jiul a marcat din nou, prin Vlad Toma, în urma unei faze care nu anunța mare lucru. S-a terminat 2-0 pentru echipa hunedoreană, la capătul unui meci în care fotbaliștii echipei gazdă au profitat la maximum de ocaziile pe care le-au avut.

CSM Târgu Jiu se pregătește pentru duelul cu Vulturii Fărcășești.