    Economic

    A cincea ședință consecutivă de creștere pentru gramul de aur

    Majorarea cererii de aur, provocată de perspectiva reducerii de către Rezerva Federală americană a dobânzii la ședința sa din această lună, a ridicat prețul gramului de aur de la 494,9452 lei la noul maxim istoric de 496,2661 lei.

    În piețele specializate, metalul galben a atins miercuri seară un record de 3.578,50 dolari/uncie. Joia aceasta, cotațiile fluctuau între 3.509,30 și 3.565,30 dolari/uncie, mai sus cu 1.051 dolari față de aceeași perioadă a anului trecut.

    Banca americană Goldman Sachs anticipează, pe fondul achizițiilor semnificative făcute de băncile centrale, o creștere a unciei de aur la 3.700 dolari până la finalul anului și atingerea pragului 4.000 dolari până la mijlocul anului 2026. Analiza ia în calcul chiar o majorare a prețului până la 4.500 dolari/uncie în cazul în care Rezerva Federală și-ar pierde independența sub asaltul președintelui Trump, care ar putea provoca o creștere a inflației și a randamentelor obligațiunilor emise de Trezoreria americane, dar și scăderea prețului acțiunilor și reducerea rolului de monedă de rezervă a dolarului.

    Monedele din regiune, inclusiv cea națională, se apreciau modest față de euro. Cursul a scăzut de la 5,0779 lei la 5,0772 lei, iar tranzacțiile se realizau în culoarul 5,076 – 5,079 lei.

    De la începutul acestei luni se manifestă un proces de scădere a dobânzilor interbancare, în condițiile în care lichiditatea din piața monetară s-a reglat, după reducerea ei din urmă cu trei luni.

    Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 6,55 la 6,54%, cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 6,69%, cea mai scăzută valoare începând cu 7 mai, iar cel la 12 luni de la 6,86 la 6,84%.

    Euro se tranzacționa în culoarul 1,1639 – 1,1669 dolari, iar media monedei americane a urcat de la 4,3548 la 4,3611 lei.

    Media francului elvețian a coborât de la 5,4211 la 5,4165 lei iar cea a lirei sterline a urcat de la 5,84 la 5,8611 lei.

    Media monedelor din regiune se aprecia la 4,2553 zloți/euro, respectiv 393,85 forinți/euro.

    Bitcoin fluctua între 110.335 – 112.230 dolari iar ether se mișca în culoarul 4.357 – 4.483 dolari.

