Șef de ocol din Gorj, trimis în judecată! Trebuie suspendat din funcție

Ion Tăerel, șeful Ocolului Silvic Tismana a fost trimis în judecată pentru infracțiuni silvice. Acesta, urmare a noilor prevederi ale Codului Silvic, trebuie suspendat din funcție de către angajator. Dosarul penal se află pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu din data de 26 august. Inculpați în dosar din și doi subordonați ai șefului de ocol, mai exact tehnicianul silvic Vasilică Ciochină și pădurarul Nefiru Gheorghe.

Și acest dosar penal este disjuns din dosarul cel mare, „Mafia Pădurilor”, unde șeful de ocol a fost reținut, cu ani în urmă.

Respectivii au fost trimiși în judecată după ce au comis infracțiuni silvice prin intermediul firmei RATDOB SRL, aparținând pădurarului Nefiru, în acte deschisă pe numele soacrei sale, octogenare. De altfel, cel din urmă a fost în ultimii ani într-o stare permanentă de conflict de interese, întrucât firma soacrei sale presta servicii silvice și în cantonul său.