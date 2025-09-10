spot_img
    Acționarii CEO vor decide schimbări cerute de reforma companiilor de stat

    In ședința din 9 octombrie a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi luate mai multe decizii ce privesc Consiliul de Supraveghere

    Unul din punctele de pe agenda acționarilor vizează stabilirea remunerației brute lunare a noilor membri provizorii, acestea urmând să fie calculate conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 17/17.08.2023 și Hotărârii A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025. Totodată, va fi aprobat și contractul de mandat propus de Ministerul Energiei.

    Schimbări posibile odată cu reforma companiilor de stat

    Compania nu a anunțat încă modificări privind indemnizațiile actualilor și viitorilor membri ai Consiliului de Supraveghere. Totuși, în contextul reformei companiilor de stat, se preconizează o serie de ajustări:

    • Reducerea numărului de membri în consilii (de la 7 la 5, respectiv de la 5 la 3).
      Limitarea indemnizațiilor pentru membrii neexecutivi, de la trei la maximum două salarii medii brute pe economie.
    • Pentru membrii executivi, remunerația va include o parte fixă (maximum trei salarii medii brute) și una variabilă (maximum două salarii medii brute), plătibilă doar după aprobarea situațiilor financiare anuale și condiționată de îndeplinirea criteriilor de performanță.
    • Eliminarea decontării cheltuielilor de transport și cazare pentru cei care locuiesc în afara localității.
    • Restricția ca o persoană să facă parte din un singur consiliu de administrație, și nu din două, ca până acum.
      În cazul regiilor autonome, președintele AMEPIP poate aproba alte beneficii pentru directori și administratori, dar acestea nu pot depăși valoarea a două indemnizații fixe brute anuale.

    Astfel, deciziile  ce vor fi luate de acționarii CEO vin într-un moment de tranziție, în care regulile privind componența și remunerarea consiliilor de administrație și supraveghere la companiile de stat sunt în plin proces de schimbare.

