    Actualitate

    ITM Gorj avertizează angajatorii: obligația de înregistrare în REGES-ONLINE devine obligatorie de la 1 octombrie

    Alin Petre
    Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj le reamintește angajatorilor din județ că termenul de tranziție de la aplicația REVISAL la noul sistem REGES-ONLINE expiră pe 30 septembrie 2025. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 295/2025, începând cu 1 octombrie toate raportările se vor face exclusiv prin noua platformă digitală, iar REVISAL nu va mai putea fi utilizat.

    Până la finalul lunii septembrie, firmele din Gorj trebuie să își creeze cont în REGES-ONLINE și să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active care lipsesc din sistem.

    Inspectorul-șef al ITM Gorj, Romanescu George Octavian, a atras atenția asupra riscului de sancțiuni în cazul în care angajatorii nu respectă termenul legal:
    „Atragem atenția asupra faptului că nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru, în termenul legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei“, a declarat acesta.

    Platforma REGES-ONLINE aduce beneficii importante, precum administrarea digitală a contractelor de muncă, raportarea în timp real, acces securizat prin certificat digital calificat sau cont ROeID și integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane.

    Pentru îndrumare privind autentificarea și utilizarea aplicației, ITM Gorj recomandă angajatorilor consultarea tutorialelor oficiale disponibile online.

    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
